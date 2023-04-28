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Жильё в Circolo dell Isole, Швейцария

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Ronco sopra Ascona, Швейцария
Дом 4 спальни
Ronco sopra Ascona, Швейцария
220 м²
€ 2,531,720
Прекрасный дом находится в городе Ньон, кантон Во. Вилла распложена всего в 2-ух минутах ход…
Дом 3 спальни в Ronco sopra Ascona, Швейцария
Дом 3 спальни
Ronco sopra Ascona, Швейцария
180 м²
€ 2,033,000
Замечательный дом расположен в деревне Женолье, в 10 минутах от города Ньон и в 25 минутах …
Вилла 4 спальни в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни
Brissago, Швейцария
450 м²
€ 8,419,042
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…

Параметры недвижимости в Circolo dell Isole, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитная
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