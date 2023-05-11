Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Шале

Шале с бассейном в Швейцарии

Вале
3
Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла в Швейцария, Швейцария
Вилла
Швейцария, Швейцария
Площадь 7 м²
€ 6,752,879
Дом 7 спален в Швейцария, Швейцария
Дом 7 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 360 м²
€ 3,220,527
Дом 7 спален в Пюли, Швейцария
Дом 7 спален
Пюли, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 300 м²
€ 2,920,523
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 240 м²
€ 2,439,793
Вилла 6 спален в Лозанна, Швейцария
Вилла 6 спален
Лозанна, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 350 м²
€ 2,874,670
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 1,150,883
Квартира 2 спальни в Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира 2 спальни
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 2
Площадь 209 м²
€ 2,817,690
Дом 6 спален в Веве, Швейцария
Дом 6 спален
Веве, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 456 м²
€ 3,343,420
Шале 7 спален в Женева, Швейцария
Шале 7 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 900 м²
€ 49,621,782
Вилла 3 спальни в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 380 м²
€ 2,481,842
Дом 3 спальни в Лугано, Швейцария
Дом 3 спальни
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
€ 1,651,476
Дом 4 спальни в Vich, Швейцария
Дом 4 спальни
Vich, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 800 м²
€ 2,168,705

Параметры недвижимости в Швейцарии

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти