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Шале с видом на море в Швейцарии

Вале
3
Шале В архив
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1 объект найдено
Шале 5 спален в Швейцария, Швейцария
Шале 5 спален
Швейцария, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 068 м²
€ 3,600,000

Параметры недвижимости в Швейцарии

с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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