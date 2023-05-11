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Шале возле озера в Швейцарии

Вале
3
Шале В архив
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2 объекта найдено
Шале 7 спален в Женева, Швейцария
Шале 7 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 900 м²
€ 54,914,003
Шале 8 спален в Монтрё, Швейцария
Шале 8 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 400 м²
€ 5,399,877

Параметры недвижимости в Швейцарии

у моря
недорогая
элитная
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