Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Швейцария
  4. Замки

Замки возле озера в Швейцарии

Замок В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом в Швейцария, Швейцария
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с интернетом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 263 м²
Двухуровневая квартира расположена на 2 этаже резиденции в Тичино, Швейцария. В квартире пло…
€7,30 млн
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Kommunikacii provedeny в Швейцария, Швейцария
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Kommunikacii provedeny
Швейцария, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 235 м²
Прекрасный современный дом, сочетающий в себе элегантность, простор и комфорт, находится не…
€2,06 млн
Особняк 6 спален в Монтрё, Швейцария
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
€3,65 млн
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария, Швейцария
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 12
Площадь 1 131 м²
Эксклюзивное 3-этажное поместье расположено в живописной деревне Саксон, кантон Вале, Швейца…
€2,24 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Швейцария, Швейцария
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 330 м²
Элитный дом расположен в Хоргене, кантон Цюриха, Швейцария. Трехэтажный дом после полной рен…
€5,91 млн
Замок 8 спален в Женева, Швейцария
Замок 8 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
€13,10 млн
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Монтрё, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Очаровательный дом расположен в тихом жилом районе в городе Кларанс. Недвижимость, построенн…
€3,38 млн
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с сауной в Веве, Швейцария
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с сауной
Веве, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 315 м²
Превосходный дом с видом на озеро и горы расположен на высотах Мон Пелерин, всего в 10-ти м…
€2,29 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом в Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 2
Площадь 209 м²
Отличный апартамент общей площадью 209 кв.м расположен в 4 км от Санкт Морица, Швейцария. В …
€2,92 млн
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария, Швейцария
Квартира 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 370 м²
Экологичный современный апартамент с ярким дизайном интерьеров расположен в коммуне Каруж, Ж…
€4,55 млн
Дом 7 спален с мебелью, с садом, с сауной в Пюли, Швейцария
Дом 7 спален с мебелью, с садом, с сауной
Пюли, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Дом с видом на озеро и горы располагается в городе Пюли, Швейцария. В доме 7 спален, 3 ванны…
€3,03 млн
Шале 5 спален с садом, с сигнализацией, у моря в Швейцария, Швейцария
Шале 5 спален с садом, с сигнализацией, у моря
Швейцария, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 068 м²
Великолепное поместье, окруженное лугами, находится в кантоне Граубюнден, Швейцария. Здание …
€3,37 млн

Параметры недвижимости в Швейцарии

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти