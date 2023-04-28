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Дома в Каруж, Швейцария

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Каруж, Швейцария
Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 3
€ 1,290,000
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
Дом 5 спален в Каруж, Швейцария
Дом 5 спален
Каруж, Швейцария
5 ванных комнат 470 м² Количество этажей 4
€ 4,357,000
4-этажный дом, площадью 470 м², комнаты: 9, спальни: 5, балкон, терраса. Планировка: ва…
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