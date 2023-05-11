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Квартиры возле озера в Швейцарии

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7 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Швейцария, Швейцария
Пентхаус 2 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 2
Площадь 180 м²
€ 4,090,870
Квартира в Швейцария, Швейцария
Квартира
Швейцария, Швейцария
Площадь 3 м²
€ 2,855,400
Квартира 4 спальни в Швейцария, Швейцария
Квартира 4 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 225 м²
€ 4,146,600
Квартира 3 спальни в Швейцария, Швейцария
Квартира 3 спальни
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 263 м²
€ 7,796,550
Пентхаус 3 спальни в Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 145 м²
€ 5,164,300
Квартира 4 спальни в Лугано, Швейцария
Квартира 4 спальни
Лугано, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 229 м²
€ 3,317,600
Квартира 3 спальни в Монтрё, Швейцария
Квартира 3 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 126 м²
€ 800,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Тичино
Вале

Параметры недвижимости в Швейцарии

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