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Купить дом в Pajala kommun, Швеция

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Muodoslompolo, Швеция
Дом 3 спальни
Muodoslompolo, Швеция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 3/3 Этаж
€ 46,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Pajala kommun, Швеция

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