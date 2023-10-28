Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Швеция
  4. Pajala kommun
  5. Квартиры

Квартиры в Pajala kommun, Швеция

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Хапаранда, Швеция
Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Хапаранда, Швеция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€112,527
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Muodoslompolo, Швеция
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Muodoslompolo, Швеция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€29,007
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Норрботтен, Швеция
Коттедж 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Норрботтен, Швеция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€79,019

Параметры недвижимости в Pajala kommun, Швеция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти