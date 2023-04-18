Купить дом в Швеции

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Хапаранда
3
4 объекта найдено
Дом 3 спальнив Хапаранда, Швеция
Дом 3 спальни
Хапаранда, Швеция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 3/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Muodoslompolo, Швеция
Дом 3 спальни
Muodoslompolo, Швеция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 92 м² 3/3 Этаж
€ 46,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 10 спаленв Хапаранда, Швеция
Дом 10 спален
Хапаранда, Швеция
11 Количество комнат 2 ванных комнат 119 м² 3/3 Этаж
€ 112,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Хапаранда, Швеция
Дом 4 спальни
Хапаранда, Швеция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 128 м² 3/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Швеции

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