Купить недвижимость в Haparanda kommun, Швеция

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3 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Хапаранда, Швеция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
3/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 10 спален
Хапаранда, Швеция
11 Количество комнат
2 ванных комнат
119 м²
3/3 Этаж
€ 112,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Хапаранда, Швеция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
128 м²
3/3 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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