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Дома с бассейном в Сарагоса, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спален в Арагон, Испания
Дом 5 спален
Арагон, Испания
6 Количество комнат 205 м²
€ 2,500,000
Урбанизация Ла-Гавина в С’АГАРО — одно из любимых мест отдыха барселонской элиты…

Параметры недвижимости в Сарагоса, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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