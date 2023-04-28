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Жильё в Сарагоса, Испания

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Арагон, Испания
Квартира 3 спальни
Арагон, Испания
4 Количество комнат 159 м² 1 Этаж
€ 995,000
Эксклюзивные апартаменты на первой линии моря с панорамным видом на побережье. Жилой компле…
Дом 5 спален в Арагон, Испания
Дом 5 спален
Арагон, Испания
6 Количество комнат 205 м²
€ 2,500,000
Урбанизация Ла-Гавина в С’АГАРО — одно из любимых мест отдыха барселонской элиты…

Параметры недвижимости в Сарагоса, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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