Купить вилла в Xabia Javea, Испания

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Xabia Javea
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228 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
€ 495,000
Два дома в одном !! Независимая и очень просторная вилла площадью 217 м2, расположенная в зе…
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
208 м²
€ 1,150,000
Современная вилла в Хавеа, Коста Бланка Этот красивый 2-этажный проект по отделке камня, кот…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
346 м²
€ 634,150
Продается вилла в Ла Кала, Хавеа, Коста Бланка. Этот дом в современном стиле будет состоять …
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
199 м²
Количество этажей 2
€ 795,000
Современная вилла с видом на горы! Вас ждет красивый дом – сочетание эффектного фасад…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
575 м²
Количество этажей 2
€ 2,695,000
Великолепном побережье Средиземного моря! Уникальный дизайн и бесконечные виды, от которых з…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
1 012 м²
€ 449,000
Продается отличная вилла с панорамным видом и рядом со всеми услугами. Имеет участок 1012 м2…
Вилла 7 спален
Xabia Javea, Испания
8 ванных комнат
791 м²
€ 3,500,000
Огромные стеклянные окна создают великолепный вид и придают планировкой визуальную широту. Р…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
8 ванных комнат
959 м²
€ 3,975,000
Здесь все словно насыщено духом подлинности и той едва уловимой ноткой ностальгии по соверше…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
1 067 м²
€ 3,450,000
Вилла с впечатляющей архитектурой, элегантностью, с элементами. Недвижимость расположена на …
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
950 м²
€ 3,450,000
Красивая вилла, спроектированная архитектором, напоминающая дворец, а панорамный обзор подар…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
595 м²
€ 3,350,000
Обворожительная недвижимость станет для вас настоящей находкой и выгодным приобретением! Вил…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
617 м²
Количество этажей 2
€ 2,600,000
Недвижимость расположена на границе природного парка Ла Гранаделья де Хавеа, с видом на пляж…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
590 м²
Количество этажей 2
€ 3,000,000
Красота, сдержанная роскошь - вот главные характеристики объекта. Современная комфортабельна…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
442 м²
Количество этажей 2
€ 1,950,000
Свой дом у моря – мечта каждого! И представить себя, сидящим на открытой веранде с вку…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
335 м²
€ 1,200,000
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2. Расположена в долине Pinomar с видо…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
301 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
Вилла в одном из лучших районов Хавее. Очаровательный вид на горы! Мягкий климат и шикарные …
Вилла 2 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат
1 152 м²
Количество этажей 2
€ 420,000
Изящная вилла с видом на море.На первом этаже расположены стильный просторный салон, а на ве…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 799,000
Предлагаем восхитительную недвижимость построенную в непосредственной близости от бухты Кала…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
400 м²
€ 999,800
Эксклюзивное предложение! Вилла в Испании в современном стиле с панорамным видом н…
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
1 190 м²
€ 5,700,000
Удачное расположение! Великолепная архитектура выделяется посреди красивого сада с сочно-зел…
Вилла 7 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
690 м²
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Роскошная виллу в тихом, привилегированном месте! Грамотно продуманная планировка виллы не о…
Вилла 7 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
770 м²
Количество этажей 3
€ 3,750,000
Ошеломляющим видом на море и залив! Просторные террасы!К вашим услугам большая гостиная, чуд…
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
177 м²
€ 549,000
Красивая вилла панорамным видом на горы и море! Очень спокойное и тихое место. Бухты Портичо…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
444 м²
€ 3,370,000
Невероятно огромная вилла, пронизанная духом свободы, с обворожительным панорамным видом на …
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 885,000
Одним из новых жилых районов в Хавеа. Захватывающиq вид на долину, море и горы. Урбанизация …
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
473 м²
Количество этажей 2
€ 3,300,000
Потрясающая вилла расположена недалеко от природного парка Монтго в Хавея. С ее террас можно…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
7 ванных комнат
676 м²
Количество этажей 3
€ 3,900,000
Великолепный ландшафт! С больших террас виллы и сказочного бассейна открывается захватывающи…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
7 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Эксклюзивная очень светлая вилла в одном из лучших мест в городе Хавея, на самой высокой точ…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
577 м²
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Потрясающая недвижимость в конфиденциальном месте, но в то же время в окружении необходимых …
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
8 ванных комнат
550 м²
€ 3,500,000
Привилегированное расположение! Всего в нескольких минутах от пляжа Гранаделла. Здесь вы смо…
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