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Купить таунхаус в Xabia Javea, Испания

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9 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 4 спальни
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат 270 м² Количество этажей 4
€ 650,000
Предлагаем потрясающий таунхаус в порту Хавеи!Таунхаус оборудован системой кондиционирования…
Таунхаус 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 319,000
Недвижимость в безупречном состоянии, ориентированная на юго-восток с большими террасами.Соб…
Таунхаус 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 155 м² 3 Этаж
€ 285,000
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Таунхаус 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 330,750
Если вы рассматриваете этот район для проживания и есть необходимые средства — это луч…
Таунхаус 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 174 м² Количество этажей 3
€ 339,000
Новый жилой комплекс в городе Хавея, состоящий из 15 современных таунхаусов с частным садом,…
Таунхаус 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 174 м² Количество этажей 3
€ 339,000
Новый жилой комплекс в городе Хавея, состоящий из 15 современных таунхаусов с частным садом,…
Таунхаус 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 174 м² Количество этажей 3
€ 339,000
Новый жилой комплекс в городе Хавея, состоящий из 15 современных таунхаусов с частным садом,…
Таунхаус 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 154 м² Количество этажей 3
€ 339,000
Новый жилой комплекс в городе Хавея, состоящий из 15 современных таунхаусов с частным садом,…
Таунхаус 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Таунхаус 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 298 м²
€ 449,000
Замечательный таунхаус идеально расположенный между старым городом и портом Хавея.Красивый с…
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