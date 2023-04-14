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Купить недвижимость с бассейном в Xabia Javea, Испания

3 объекта найдено
Дом 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни
Xabia Javea, Испания
158 м²
€ 685,000
Эта вилла была спроектирована для участка 1000 м2 с прекрасным расположением в урбанизации …
Дом 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни
Xabia Javea, Испания
162 м²
€ 685,000
Расположенна в высококачественном жилом районе, всего в 8 минутах от моря, в одном из самых…
Дом 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Дом 4 спальни
Xabia Javea, Испания
220 м²
€ 1,095,000
Элегантный дизайн всего в 8 минутах от пляжа. Насладитесь панорамным видом на море, природн…
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