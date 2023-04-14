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Купить недвижимость с видом на море в Xabia Javea, Испания

9 объектов найдено
Дом 6 спаленв Xabia Javea, Испания
Дом 6 спален
Xabia Javea, Испания
7 Количество комнат 5 ванных комнат 639 м² Количество этажей 2
€ 2,250,000
Представляем шикарную виллу в средиземноморском стиле в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортны…
Дом 5 спаленв Xabia Javea, Испания
Дом 5 спален
Xabia Javea, Испания
7 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 990,000
Предлагаем виллу с захватывающими видами на море в окружении красивого сада с фруктовыми дер…
Вилла 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 346 м²
€ 634,150
Продается вилла в Ла Кала, Хавеа, Коста Бланка. Этот дом в современном стиле будет состоять …
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 365,000
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
Квартира 2 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 2 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 59 м²
€ 267,000
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
Дом 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Дом 4 спальни
Xabia Javea, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 4,400,000
Роскошная вилла с фантастическим видом на море расположена на холме в элитном районе Хавеи и…
Дом 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни
Xabia Javea, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 213 м² Количество этажей 2
€ 685,000
Новая просторная вилла в элитном районе Javea - одном из самых красивых мест на побережье Ко…
Дом 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Дом 3 спальни
Xabia Javea, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² Количество этажей 1
€ 685,000
Красивая вилла в престижном жилом районе Javea - одном из самых красивых мест на побережье К…
Дом 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Дом 4 спальни
Xabia Javea, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 796 м² Количество этажей 2
€ 1,650,000
Современный дом в Хавеа находится всего в 2,6 км от пляжаЖилая площадь: 796 м2.Площадь участ…
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