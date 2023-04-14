ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Xabia Javea
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Xabia Javea, Испания
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
75 м²
18 Этаж
€ 235,000
Предлагаем рассмотреть следующий вариант апартаментов на северном побережье Коста Бланка! От…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
454 м²
Количество этажей 2
€ 1,550,000
Современная вилла невероятно близко к береговой линии! Удачное расположение комплекса из 7 д…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
71 м²
€ 145,429
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕВЬЕХЕ~ ~ Новостройка из десяти квартир, расположенная в 150 ме…
Квартира 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
101 м²
€ 172,126
Пентхаус
Аликанте, Испания
50 м²
€ 159,210
Пентхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
153 м²
€ 317,340
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле сост…
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
341 м²
€ 582,059
Skyline is a set of separate villas with 3 bedrooms and 3 bathrooms located in La Marquesa G…
Вилла 3 спальни
Bigastro, Испания
3 ванных комнат
116 м²
€ 240,500
Роскошный дом в Бигастро - SUN5945 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона: 143 m2.Plot п…
Вилла 3 спальни
Мурсия, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 215,000
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат
105 м²
1 Этаж
€ 268,000
Предлагаем апартаменты с 3 спальнями в прекрасном жилом комплексе с живописным садом, очаров…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат
722 м²
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Эксклюзивный жилой комплекс - символ роскошной жизни, расположен в одном из самых уникальных…
Бунгало 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 385,765
Апартаменты Residencial находятся в 800 метрах от пляжа в Гуардамар-дель-Сегура. Рядом с сос…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты