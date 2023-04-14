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Xabia Javea
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Купить дом в Xabia Javea, Испания
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246 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
€ 495,000
Два дома в одном !! Независимая и очень просторная вилла площадью 217 м2, расположенная в зе…
Дом 6 спален
Xabia Javea, Испания
7 Количество комнат
5 ванных комнат
639 м²
Количество этажей 2
€ 2,250,000
Представляем шикарную виллу в средиземноморском стиле в городе Хавеа. Хавеа – тихий курортны…
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
208 м²
€ 1,150,000
Современная вилла в Хавеа, Коста Бланка Этот красивый 2-этажный проект по отделке камня, кот…
Дом 3 спальни
Xabia Javea, Испания
158 м²
€ 685,000
Эта вилла была спроектирована для участка 1000 м2 с прекрасным расположением в урбанизации …
Дом 3 спальни
Xabia Javea, Испания
162 м²
€ 685,000
Расположенна в высококачественном жилом районе, всего в 8 минутах от моря, в одном из самых…
Дом 4 спальни
Xabia Javea, Испания
220 м²
€ 1,095,000
Элегантный дизайн всего в 8 минутах от пляжа. Насладитесь панорамным видом на море, природн…
Дом 5 спален
Xabia Javea, Испания
7 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 990,000
Предлагаем виллу с захватывающими видами на море в окружении красивого сада с фруктовыми дер…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
346 м²
€ 634,150
Продается вилла в Ла Кала, Хавеа, Коста Бланка. Этот дом в современном стиле будет состоять …
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
199 м²
Количество этажей 2
€ 795,000
Современная вилла с видом на горы! Вас ждет красивый дом – сочетание эффектного фасад…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат
575 м²
Количество этажей 2
€ 2,695,000
Великолепном побережье Средиземного моря! Уникальный дизайн и бесконечные виды, от которых з…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
1 012 м²
€ 449,000
Продается отличная вилла с панорамным видом и рядом со всеми услугами. Имеет участок 1012 м2…
Вилла 7 спален
Xabia Javea, Испания
8 ванных комнат
791 м²
€ 3,500,000
Огромные стеклянные окна создают великолепный вид и придают планировкой визуальную широту. Р…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
8 ванных комнат
959 м²
€ 3,975,000
Здесь все словно насыщено духом подлинности и той едва уловимой ноткой ностальгии по соверше…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
1 067 м²
€ 3,450,000
Вилла с впечатляющей архитектурой, элегантностью, с элементами. Недвижимость расположена на …
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
950 м²
€ 3,450,000
Красивая вилла, спроектированная архитектором, напоминающая дворец, а панорамный обзор подар…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
595 м²
€ 3,350,000
Обворожительная недвижимость станет для вас настоящей находкой и выгодным приобретением! Вил…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
617 м²
Количество этажей 2
€ 2,600,000
Недвижимость расположена на границе природного парка Ла Гранаделья де Хавеа, с видом на пляж…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
590 м²
Количество этажей 2
€ 3,000,000
Красота, сдержанная роскошь - вот главные характеристики объекта. Современная комфортабельна…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
442 м²
Количество этажей 2
€ 1,950,000
Свой дом у моря – мечта каждого! И представить себя, сидящим на открытой веранде с вку…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
335 м²
€ 1,200,000
Роскошная новая вилла в Хавее площадью 335 м2. Расположена в долине Pinomar с видо…
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
301 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
Вилла в одном из лучших районов Хавее. Очаровательный вид на горы! Мягкий климат и шикарные …
Вилла 2 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат
1 152 м²
Количество этажей 2
€ 420,000
Изящная вилла с видом на море.На первом этаже расположены стильный просторный салон, а на ве…
Дом 4 спальни
Xabia Javea, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
500 м²
Количество этажей 2
€ 4,400,000
Роскошная вилла с фантастическим видом на море расположена на холме в элитном районе Хавеи и…
Дом 3 спальни
Xabia Javea, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
213 м²
Количество этажей 2
€ 685,000
Новая просторная вилла в элитном районе Javea - одном из самых красивых мест на побережье Ко…
Дом 3 спальни
Xabia Javea, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 1
€ 685,000
Красивая вилла в престижном жилом районе Javea - одном из самых красивых мест на побережье К…
Дом 4 спальни
Xabia Javea, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
796 м²
Количество этажей 2
€ 1,650,000
Современный дом в Хавеа находится всего в 2,6 км от пляжаЖилая площадь: 796 м2.Площадь участ…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 799,000
Предлагаем восхитительную недвижимость построенную в непосредственной близости от бухты Кала…
Вилла 5 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
400 м²
€ 999,800
Эксклюзивное предложение! Вилла в Испании в современном стиле с панорамным видом н…
Вилла 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат
1 190 м²
€ 5,700,000
Удачное расположение! Великолепная архитектура выделяется посреди красивого сада с сочно-зел…
Вилла 7 спален
Xabia Javea, Испания
6 ванных комнат
690 м²
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Роскошная виллу в тихом, привилегированном месте! Грамотно продуманная планировка виллы не о…
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