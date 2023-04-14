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Купить квартиру в Xabia Javea, Испания

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19 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 254,000
Квартиры на продажу в жилом районе в Хавеа, Аликанте, Коста Бланка. Это жилой комплекс из 74…
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 365,000
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
Квартира 2 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 2 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 59 м²
€ 267,000
Апартаменты рядом с пляжем в Хавеа, Коста Бланка. Жилой дом состоит из 58 домов с спальнями …
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 134 м² 3/3 Этаж
€ 285,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Пентхаус 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 134 м² 3/3 Этаж
€ 350,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Пентхаус 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 134 м² 3/3 Этаж
€ 350,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 134 м² Количество этажей 3
€ 390,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Квартира 2 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 2 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 114 м² Количество этажей 3
€ 315,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 131 м² 1/3 Этаж
€ 365,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Квартира 2 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 2 спальни
Xabia Javea, Испания
1 ванных комнат 91 м² 1/3 Этаж
€ 290,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 132 м² 3/3 Этаж
€ 345,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Пентхаус 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 590,000
Роскошный комплекс, расположенный в центре Хавеи, отличающейся благоприятным климатом и экол…
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 118 м² 1/3 Этаж
€ 320,000
Эксклюзивный формат современной недвижимости, который успешно реализован в жилом комплексе, …
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 355,000
Эксклюзивный формат современной недвижимости, который успешно реализован в жилом комплексе, …
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 350,000
Эксклюзивный формат современной недвижимости, который успешно реализован в жилом комплексе, …
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 122 м² 1/3 Этаж
€ 325,000
Эксклюзивный формат современной недвижимости, который успешно реализован в жилом комплексе, …
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Эксклюзивный формат современной недвижимости, который успешно реализован в жилом комплексе, …
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 104 м² 2/3 Этаж
€ 231,000
Представляем вашему вниманию современные апартаменты в прибрежном районе города Хавея - Эль …
Квартира 3 спальнив Xabia Javea, Испания
Квартира 3 спальни
Xabia Javea, Испания
2 ванных комнат 112 м² 1/3 Этаж
€ 253,000
Представляем вашему вниманию современные апартаменты в прибрежном районе города Хавея - Эль …
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