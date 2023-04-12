Купить вилла с бассейном в Испании

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124 объекта найдено
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Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
441 м²
€ 2,795,000
Добро пожаловать в эту красивую виллу - потрясающий андалузский стиль коттеджа, который неда…
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат
181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
284 м²
€ 2,225,000
Эта интересная новая вилла для тех, кто ценит местоположение прежде всего. В середине долины…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,980,000
Продажа этой уникальной современной виллы, спроектированной архитектурной студией Broadway M…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат
750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
557 м²
€ 5,490,000
Продажа этой современной виллы всего в 50 м от пляжа и променада Сан-Педро-де-Алькантара с е…
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 1,995,000
Продажа этой совершенно новой виллы с отличными качествами, расположенной в приятном жилом р…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
420 м²
€ 2,850,000
Продажа этой современной дизайнерской виллы, в самом сердце золотой мили Марбельи, в жилом р…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат
726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
564 м²
€ 2,866,000
Вилла в проекте, под ключ, современный дизайн, с 2 уровнями. Расположен в районе Марбелья Ис…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
654 м²
€ 4,000,000
Продается роскошная вилла в средиземноморском стиле, оформленная и меблированная с изысканны…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
392 м²
€ 1,900,000
Продается отремонтированная вилла со средиземноморской архитектурой и современным дизайном и…
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
623 м²
€ 1,895,000
Великолепная возможность приобрести средиземноморскую виллу в привилегированном районе Нуэва…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
4 ванных комнат
538 м²
€ 1,860,000
Los Olivos de El Campanario - это комплекс из 2 домов в строительстве, расположенный в новой…
Вилла 5 спален
Estepona, Испания
6 ванных комнат
550 м²
€ 2,990,000
Продается обновленная вилла средиземноморской архитектуры с современным интерьером, построен…
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
390 м²
€ 1,995,000
Эта красивая вилла была недавно завершена. Он был задуман в современном, современном и функц…
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат
513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
5 ванных комнат
940 м²
€ 5,950,000
Этот красивый дом расположен в пределах урбанизации Вега-дель-Колорадо в Нуевой Андалусия. О…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
5 ванных комнат
658 м²
€ 1,810,000
Продается вилла средиземноморской архитектуры, построенная в 2008 году, с отличными характер…
Вилла 7 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
404 м²
€ 2,250,000
Эта очаровательная средиземноморская вилла расположена в тихом жилом районе рядом с Гвадалми…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
418 м²
€ 2,550,000
Это фантастическое и эксклюзивное свойство расположено в небольшом закрытом корпусе Nueva An…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
288 м²
€ 1,900,000
Эта очаровательная вилла с современной архитектурой, расположена в закрытом жилом. районе Пу…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
533 м²
€ 3,395,000
Фантастическая средиземноморская архитектурная вилла, расположенная в Лос-Фламингос Гольф в …
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат
605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
370 м²
€ 2,499,000
Продается средиземноморская вилла в Herrojo, эксклюзивном закрытом жилом районе с круглосуто…
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