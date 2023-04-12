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Купить вилла с видом на море в Испании

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728 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 441 м²
€ 2,795,000
Добро пожаловать в эту красивую виллу - потрясающий андалузский стиль коттеджа, который неда…
Вилла 5 спаленв Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 3 спальнив Altea, Испания
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 3 спальнив Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат 167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 2,980,000
Продажа этой уникальной современной виллы, спроектированной архитектурной студией Broadway M…
Вилла 5 спаленв Benahavis, Испания
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат 750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 4 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 564 м²
€ 2,866,000
Вилла в проекте, под ключ, современный дизайн, с 2 уровнями. Расположен в районе Марбелья Ис…
Вилла 6 спаленв Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат 654 м²
€ 4,000,000
Продается роскошная вилла в средиземноморском стиле, оформленная и меблированная с изысканны…
Вилла 3 спальнив Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат 248 м²
€ 950,000
Продается вилла в Морайре, Коста Бланка На первом этаже вы найдете просторную гостиную с отк…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
Вилла 5 спаленв Adeje, Испания
Вилла 5 спален
Adeje, Испания
6 Количество комнат 3 ванных комнат 213 м²
€ 875,000
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
Вилла 3 спальнив Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальнив Mijas, Испания
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 4 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 390 м²
€ 1,995,000
Эта красивая вилла была недавно завершена. Он был задуман в современном, современном и функц…
Вилла 3 спальнив Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат 395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Вилла 3 спальнив Adeje, Испания
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Вилла 4 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 288 м²
€ 1,900,000
Эта очаровательная вилла с современной архитектурой, расположена в закрытом жилом. районе Пу…
Вилла 6 спаленв Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 533 м²
€ 3,395,000
Фантастическая средиземноморская архитектурная вилла, расположенная в Лос-Фламингос Гольф в …
Вилла 3 спальнив Las Escalericas, Испания
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат 104 м²
€ 399,900
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Впечатляющие дома с авангардным дизай…
Вилла 4 спальнив Estepona, Испания
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат 128 м²
€ 419,900
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
Вилла 3 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат 314 м²
€ 1,200,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальнив Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат 686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…

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