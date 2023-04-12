ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Виллы
Купить вилла с видом на море в Испании
в Arona
23
в Sant Joan d Alacant
49
в Эльче
50
в Мадриде
13
в el Campello
66
в Torre Pacheco
57
в Los Alcazares
68
в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares
12
в Виналопо-Митха
30
в Мурсия
52
в Лос-Кристианос
11
в Selva
38
в Картахена
34
в Балеарские острова
16
в Safor
12
в Sant Antoni
20
в Mutxamel
25
в Сантъяго-дель-Тейде
6
в Aspe
7
в Bajo Guadalentin
14
Показать больше
Показать меньше
Вилла
Очистить
728 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
441 м²
€ 2,795,000
Добро пожаловать в эту красивую виллу - потрясающий андалузский стиль коттеджа, который неда…
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат
181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
450 м²
€ 2,980,000
Продажа этой уникальной современной виллы, спроектированной архитектурной студией Broadway M…
Вилла 5 спален
Benahavis, Испания
6 ванных комнат
750 м²
€ 4,850,000
Продается эта роскошная вилла современного дизайна, расположенная в тихом жилом районе Бенах…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат
726 м²
€ 2,185,000
Продается этот проект современной виллы, в Монтемайоре, урбанизация в горах Бенахавис, недал…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
564 м²
€ 2,866,000
Вилла в проекте, под ключ, современный дизайн, с 2 уровнями. Расположен в районе Марбелья Ис…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
654 м²
€ 4,000,000
Продается роскошная вилла в средиземноморском стиле, оформленная и меблированная с изысканны…
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат
248 м²
€ 950,000
Продается вилла в Морайре, Коста Бланка На первом этаже вы найдете просторную гостиную с отк…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
Вилла 5 спален
Adeje, Испания
6 Количество комнат
3 ванных комнат
213 м²
€ 875,000
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
Вилла 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
440 м²
€ 1,595,000
Продается красивая вилла, недавно отремонтированная, с современным дизайном и отличными каче…
Вилла 4 спальни
Mijas, Испания
3 ванных комнат
320 м²
€ 1,330,000
Самой ценной особенностью этой очаровательной средиземноморской виллы на продажу в Михас Пуэ…
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
390 м²
€ 1,995,000
Эта красивая вилла была недавно завершена. Он был задуман в современном, современном и функц…
Вилла 3 спальни
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
2 ванных комнат
395 м²
€ 1,250,000
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Вилла 3 спальни
Adeje, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
235 м²
€ 935,000
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Вилла 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
288 м²
€ 1,900,000
Эта очаровательная вилла с современной архитектурой, расположена в закрытом жилом. районе Пу…
Вилла 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
533 м²
€ 3,395,000
Фантастическая средиземноморская архитектурная вилла, расположенная в Лос-Фламингос Гольф в …
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат
104 м²
€ 399,900
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Впечатляющие дома с авангардным дизай…
Вилла 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
110 м²
€ 1,495,000
Эта фантастическая роскошная вилла на пляже Эстепона выглядит почти наперед. Панорамные виды…
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 419,900
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
314 м²
€ 1,200,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
228 м²
€ 2,050,000
Продается эта очаровательная современная вилла со стилем Ибица, в Параисо Альто, очень тихом…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат
605 м²
€ 2,050,000
Добро пожаловать в Be Lagom, новый комплекс из 13 отличных роскошных вилл, спроектированных …
Вилла 4 спальни
Benahavis, Испания
4 ванных комнат
686 м²
€ 2,650,000
Эта красивая средиземноморская вилла в классическом стиле расположена в одном из лучших райо…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
25
Параметры недвижимости в Испании
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты