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Виллы в Villamartin, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 175,000
Год постройки: 2000 120 м² Недвижимость Участок 300 кв.м. Ориентация: ЮГ 3 спальни 2 ванны…
Вилла 4 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 4 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 165 м²
€ 529,000
Продаётся вилла в Villamartin в районе Pinada Golf. Общая площадь 165.00 м2, участок 600 м2,…
Вилла 3 спальни в Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 179,000
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
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