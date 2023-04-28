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Виллы в Valles Occidental, Испания

Sant Cugat del Valles
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Sant Cugat del Valles, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Cugat del Valles, Испания
2 ванных комнат 802 м²
€ 575,000
Красивая вилла с бассейном в элитной урбанизации, принадлежащей Сан-Кугат-дель-Валлес. Эта в…

Параметры недвижимости в Valles Occidental, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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