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Дома в Valles Occidental, Испания

Sant Cugat del Valles
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Sant Quirze del Valles
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2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Sant Quirze del Valles, Испания
Дом 4 спальни
Sant Quirze del Valles, Испания
4 ванных комнат 1 000 м²
€ 635,000
Идеальная вилла с участком двойной высоты общей площадью 1000м2 и жилой площадью 305м2. Пост…
Вилла 4 спальни в Sant Cugat del Valles, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Cugat del Valles, Испания
2 ванных комнат 802 м²
€ 575,000
Красивая вилла с бассейном в элитной урбанизации, принадлежащей Сан-Кугат-дель-Валлес. Эта в…

Параметры недвижимости в Valles Occidental, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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