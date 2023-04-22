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Дома в Valle del Guadalhorce, Испания

Coin
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Pizarra
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2 объекта найдено
Вилла 8 спален в Pizarra, Испания
Вилла 8 спален
Pizarra, Испания
8 ванных комнат
€ 2,250,000
Wonderful country house with 46,000 m2 in Coin, facing the river, 30 km from Malaga and Marb…
Дом 8 спален в Coin, Испания
Дом 8 спален
Coin, Испания
8 ванных комнат 720 м²
€ 2,250,000
Впечатляющее Андалузский кортихо, расположенное в деревне Коин, Малага, на участке площадью …

Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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