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Квартиры в Valle del Guadalhorce, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Cartama, Испания
Квартира 3 спальни
Cartama, Испания
2 ванных комнат 102 м² Количество этажей 1
€ 148,470
квартира - Cártama (CÁRTAMA PUEBLO) , Общая площадь 102m2, 6m2, 3 Кол-во спален, 2 Количест…

Параметры недвижимости в Valle del Guadalhorce, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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