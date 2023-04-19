ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Андалусия
Альмерия
Valle del Almanzora
Купить недвижимость с бассейном в Valle del Almanzora, Испания
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Pucol, Испания
2 ванных комнат
285 м²
€ 482,830
Уютная вилла в l…
Дом 3 спальни
Коста-Калида, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 246,751
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
145 м²
€ 850,000
Роскошные виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста-Бланка. В каждом доме есть 3 спальни и 3 …
Вилла 5 спален
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5 ванных комнат
350 м²
€ 1,900,000
Стильная вилла с собственным садом, бассейном и просторными террасами. Расположение – тихий …
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 180,499
Квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в закрытом комплексе на Филиппинах. Наверху с в…
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
82 м²
€ 212,212
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТОРРЕ-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА ~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов, пентхаусов…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 610,000
Фантастический жилой комплекс из 11 вилл ХАЙ ТЕК в престижной урбанизации Сьерра Кортина! Ун…
Вилла 6 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат
€ 2,950,000
OFF PLAN VILLA PROJECTLAS LOMAS DE MARBELLA CLUB, GOLDEN MILE MARBELLANew to built off plan …
Квартира 10 спален
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
441 м²
€ 490,388
Это отличная недвижимость с большим количеством возможностей для тех, кто хочет инвестироват…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат
183 м²
€ 278,311
Таунхаусы в Сан-Педро-дель-Пинатар. Они состоят из 3 или 4 спален и 3 ванных комнат, со вст…
Бунгало 2 спальни
Entre Naranjos, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
1/2 Этаж
€ 214,000
Просторное бунгало в новом закрытом комплексе в Ориуэла.Бунгало на нижнем этаже площадью 95,…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 899,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Параметры недвижимости в Valle del Almanzora, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты