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Realting.com
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Купить вилла с видом на море в Валенсии, Испания
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Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
210 м²
€ 475,000
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
2 ванных комнат
167 м²
€ 535,000
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат
248 м²
€ 950,000
Продается вилла в Морайре, Коста Бланка На первом этаже вы найдете просторную гостиную с отк…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
192 м²
€ 950,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Недвижимость расположена на двух этажах.…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
3 ванных комнат
€ 1,325,000
Продается вилла в Ла Фустера, Бенисса, Коста Бланка Он имеет 3 спальни плюс офис, который вп…
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
244 м²
€ 695,000
Индивидуальная вилла в Эль Альбир, Коста Бланка Фантастическое продвижение независимой виллы…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
223 м²
€ 605,000
Независимые виллы в Эль Альбир, Коста Бланка Эти дома расположены на 2 этажах и солярии. На …
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
150 м²
€ 685,000
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
Вилла 3 спальни
Las Escalericas, Испания
3 ванных комнат
104 м²
€ 399,900
Виллы на продажу в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка Впечатляющие дома с авангардным дизай…
Вилла 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 419,900
Двухквартирные виллы в Торре-де-ла-Орадада, Коста Бланка Расположен всего в 150 метрах от пл…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
314 м²
€ 1,200,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 5 спален
Dehesa de Campoamor, Испания
5 ванных комнат
200 м²
€ 900,000
Дуплекс в 150 м от пляжа в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Коста Бланка Этот великолепны…
Вилла 2 спальни
els Poblets, Испания
2 ванных комнат
66 м²
€ 199,000
Двухквартирные виллы в Дении, Аликанте, Коста Бланка Жилой дом с 14 двухквартирными и двухкв…
Вилла 3 спальни
els Poblets, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 255,000
Двухквартирные виллы в Дении, Аликанте, Коста Бланка Жилой дом с 14 двухквартирными и двухкв…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат
350 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
€ 1,395,000
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
Вилла 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
3 ванных комнат
300 м²
€ 1,150,000
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
184 м²
€ 549,000
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
224 м²
€ 354,000
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
138 м²
€ 555,000
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Угловой участок, имеет 3 спальни и 2 ванные к…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 512,000
Продается вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте, Коста Бланка. УЧАСТОК: 400м2 ДОМ: 100м2 пост…
Вилла 7 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
970 м²
€ 2,900,000
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
3 ванных комнат
134 м²
€ 575,000
Вилла 6 спален
Altea, Испания
6 ванных комнат
739 м²
€ 4,500,000
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
Вилла 10 спален
Altea, Испания
11 ванных комнат
1 767 м²
€ 5,900,000
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
6 ванных комнат
1 095 м²
€ 2,999,000
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 889,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 839,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 669,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
209 м²
€ 679,000
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
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