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Купить вилла с видом на горы в Валенсии, Испания

Бенидорм
140
Алаканти
255
Кальпе
395
l Alfas del Pi
501
la Vila Joiosa Villajoyosa
99
Pilar de la Horadada
231
Аликанте
92
Altea
309
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4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни
Mutxamel, Испания
3 ванных комнат 118 м²
€ 440,000
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
Вилла 4 спальнив Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 2,500,000
ОписаниеНОВЫЙ Дом с видом на яхтенный Порт Кампоманес в городе Алтея, побережье Кост-Бланка.…
Вилла 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 301 м² Количество этажей 2
€ 560,000
Вилла в одном из лучших районов Хавее. Очаровательный вид на горы! Мягкий климат и шикарные …
Вилла 4 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 249,000
Фантастический отдельный дом в городе ЛА НУСИЯ, в 1 км от центра, а также недалеко от школ, …

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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