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Купить вилла возле озера в Валенсии, Испания

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6 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни
Лос-Монтесинос, Испания
3 ванных комнат 141 м²
€ 429,000
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 336,000
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
Вилла 4 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 143 м²
€ 369,000
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Вилла 3 спальнив Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 339,000
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
Вилла 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 524,000
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Вилла 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 524,000
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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