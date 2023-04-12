Купить вилла возле озера в Валенсии, Испания

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Вилла 3 спальни
Лос-Монтесинос, Испания
3 ванных комнат
141 м²
€ 429,000
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 336,000
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
143 м²
€ 369,000
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 339,000
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат
144 м²
€ 524,000
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат
144 м²
€ 524,000
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
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