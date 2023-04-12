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Купить таунхаус с видом на горы в Валенсии, Испания

Кальпе
395
l Alfas del Pi
501
la Vila Joiosa Villajoyosa
99
Pilar de la Horadada
231
Аликанте
92
Altea
309
Rojales
295
Сан-Мигель-де-Салинас
198
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8 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Таунхаус 2 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Таунхаус 2 спальнив Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 169,000
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
Таунхаус 2 спальнив Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 245,000
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 137,260
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 199,900
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
Таунхаус 3 спальнив Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 190,000
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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