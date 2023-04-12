Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Студии

Купить квартира-студия с бассейном в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
11
Торревьеха
7
Гуардамар
3
Алаканти
2
el Campello
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Orihuela
1
Аликанте
1
Показать больше
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 51 м² 5 Этаж
€ 105,900
Квартира в Торревьехе, Cabo Cervera, рядом с Ла Матой, 1 линия от моря. Можно выходить на пл…
Дом 3 спальнив Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
€ 337,553
Великолепная, практически новая, отдельная вилла в тихом районе и со всеми услугам…
Дом 3 спальнив Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
186 м²
€ 344,424
Новый роскошный жилой комплекс на новом поле для гольфа с потрясающим видом на горизонт Бен…
Квартира 1 спальняв Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 35 м²
€ 83,733
Отель расположен в жилом районе в центре Торревьехи, всего в 600 метрах от великолепных пляж…
Таунхаус 3 спальнив Коста-Бланка, Испания
Таунхаус 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 124 м²
€ 311,408
Дом 4 спальнив Испания, Испания
Дом 4 спальни
Испания, Испания
238 м²
€ 418,207
Эта красивая и очаровательная вилла имеет 2 этажа, соединенных внешней лестницей, и две тер…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 239,000
В продаже новая квартира в городе Santa Rosalía, в жилом комплексе от застройщика.Квартира, …
Вилла 5 спаленв Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат 440 м²
€ 2,000,000
На продаже вилла на большом зеленом участке земли, 12.000м2. Кальпе Просторные комнаты, клас…
Квартира 3 спальнив Altea, Испания
Квартира 3 спальни
Altea, Испания
3 ванных комнат 579 м²
€ 1,550,000
Элитный прива&#…
Вилла 3 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Вилла 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
4 ванных комнат 194 м²
€ 953,008
Новые виллы у моря Независимые виллы от 150 квадратных метров, самого высокого качества и по…
Вилла 4 спальнив Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
4 ванных комнат 205 м²
€ 690,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Balcon de finestrat. Общая площадь 205.00 м2, участок 45…
Вилла 3 спальнив Formentera del Segura, Испания
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 269,000
Великолепный современный комплекс в окружении живописных гор.Дизайн виллы с его четкими лини…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

у моря
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти