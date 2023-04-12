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Купить квартира-студия с видом на море в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
11
Торревьеха
7
Гуардамар
3
Алаканти
2
el Campello
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Orihuela
1
Аликанте
1
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 26 м²
€ 42,900
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с бассейном
недорогая
элитное
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