ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Студии
Купить квартира-студия с видом на горы в Валенсии, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
11
Торревьеха
7
Гуардамар
3
Алаканти
2
el Campello
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Orihuela
1
Аликанте
1
Дения
1
Марина-Альта
1
Марина-Баха
1
Показать больше
Показать меньше
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 180,703
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
178 м²
21/28 Этаж
€ 603,000
Респектабельный современный комплекс на побережье Коста Бланка! Колоссальный проект площадью…
Вилла 4 спальни
Испания, Испания
206 м²
€ 1,815,254
Стильный дом на одном из каналов города Эмпуриабрава, Испания. Расстояние до центра Барселон…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
69 м²
1 Этаж
€ 74,260
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Parque las naciones, располагается на 1 этаже. Об…
Вилла 4 спальни
Бенитачель, Испания
3 ванных комнат
120 м²
€ 254,136
Вилла с 4 спальнями Хорошо спланированная двухэтажная вилла. 2-й этаж: 4 спальни, 3 ванны, …
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
110 м²
€ 372,000
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 109 m2.Orientation - south.New Build.There is communal pool, u…
Кондо 4 спальни
Аликанте, Испания
8 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Казамайор представляет вам этот красивый дом, расположенный на седьмом этаже его поместья в …
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат
220 м²
€ 1,650,000
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
229 м²
€ 616,962
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ~ ~ Новый элитный жилой комплекс в Финестра…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 89,990
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 60.00 м2, бунг…
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 391,000
Красивый дом в Гран Алакант, площадь 147 м2 - MAS117265 4 спальни, 3 ванные комнаты. Коврова…
Дом 5 спален
Finestrat, Испания
740 м²
€ 1,866,996
Вилла расположена в эксклюзивной урбанизации Сьерра Кортина. Этот район известен своими кра…
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с бассейном
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты