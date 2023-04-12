ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Студии
Купить квартира-студия возле озера в Валенсии, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
11
Торревьеха
7
Гуардамар
3
Алаканти
2
el Campello
1
la Vila Joiosa Villajoyosa
1
Orihuela
1
Аликанте
1
Дения
1
Марина-Альта
1
Марина-Баха
1
Показать больше
Показать меньше
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 8 спален
Cullera, Испания
3 ванных комнат
450 м²
€ 228,976
Двухэтажная Ви…
Квартира 2 спальни
Oliva, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 444,446
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
Квартира 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
74 м²
Количество этажей 2
€ 271,800
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат
292 м²
€ 1,250,000
Новые объекты в Рохалесе, Аликанте, Коста Бланка Юг. Уникальные и устойчивые свойства «Ocean…
Вилла 3 спальни
San Fulgencio, Испания
2 ванных комнат
187 м²
€ 390,189
Квартира 10 спален
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
441 м²
€ 493,028
Это отличная недвижимость с большим количеством возможностей для тех, кто хочет инвестироват…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
147 м²
€ 139,000
Абсолютно новая недвижимость в уютном районе города Торревьеха, недалеко от знаменитой розов…
Квартира 1 спальня
Бенидорм, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 179,000
Просторная комфортабельная квартира на верхнем этаже с видом на море в жилом комплексе с бас…
Вилла 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
286 м²
€ 750,000
Предлагаем превосходную виллу в престижной охраняемой урбанизации, в пяти минутах от пляжей …
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 117,901
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
88 м²
7 Этаж
€ 249,999
Предлагаем Вам вариант недвижимости, который идеально подойдет как в качестве инвестиций, та…
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
133 м²
€ 380,000
Новый жилой комплекс расположен рядом с Бенидормом в самой высокой части и с лучшими видами …
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с бассейном
у моря
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты