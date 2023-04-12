ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Комнаты
Купить комнату с видом на горы в Валенсии, Испания
Altea
53
Rojales
83
Сан-Мигель-де-Салинас
104
Гуардамар
222
Бах-Виналопо
142
Xabia Javea
19
Дения
64
Almoradi
24
Santa Pola
104
Sant Joan d Alacant
46
Эльче
38
el Campello
21
Виналопо-Митха
15
Safor
21
Mutxamel
2
Aspe
11
la Nucia
8
San Fulgencio
1
Показать больше
Показать меньше
Комната
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
78 м²
€ 211,000
Апартаменты в Эль Расо, Гуардамар дель Сегура, Аликанте. 130 домов, с спальнями 2 или 3 и дв…
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
1 ванных комнат
202 м²
€ 258,395
Продается квартира в самом сердце Валенсии. Квартира, которая по своим характеристикам похож…
Вилла 1 спальня
El Sauzal, Испания
1 ванных комнат
161 м²
€ 358,126
Продается красивая вилла на северном побережье Тенерифе в респектабельном и тихом районе ост…
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
263 м²
€ 392,233
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
Бунгало 3 спальни
Santa Pola, Испания
1 ванных комнат
88 м²
€ 198,000
Современный Новый Бунгало в Санта-Поле, 3 спальни, 88 м2 - US117295 3 спальни, 1 ванная комн…
Квартира 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат
65 м²
€ 173,930
Квартиры на верхнем этаже с солнечным солярием. Имеет 2 спальни и 2 ванные комнаты, гостину…
Квартира 4 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
€ 1,295,000
A unique first floor on a first-line beach in the New Golden Mille. The first floor is comp…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
132 м²
€ 499,168
Отдельный дом в Finestrat. Виллы в Финестрат. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гос…
Таунхаус 4 спальни
Abanilla, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 232,640
Испанский дом с участком в Abanilla. Отдельно стоящие виллы в стиле усадьбы с 3 или 4 спальн…
Дом 7 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
7 Количество комнат
4 ванных комнат
419 м²
€ 627,442
Дом в центре города Вилассар де Дальт на побережье Марезме. Общая площадь 419 м.кв. н…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
102 м²
€ 333,570
Удивительные новые виллы в Пинар де Камповерде (Ориуэла Коста).Виллы с 3 спальнями и 2 ванн…
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
122 м²
€ 297,980
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты