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Купить пентхаус с видом на море в Валенсии, Испания

Aspe
11
la Nucia
8
San Fulgencio
1
Oliva
12
Gandia
6
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
la Plana Alta
5
Валенсия
3
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55 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 410,000
Пентхаус 3 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 750,000
ОписаниеРоскошный пентхаус в закрытом жилом комплексе Altea Hills, город Алтея (провинция Ал…
Пентхаус 4 спальнив Altea, Испания
Пентхаус 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 212 м²
€ 1,200,000
ОписаниеРоскошный Пентхаус у моря с панорамными видами в Алтее (район Маскарат)!Пентхаус рас…
Пентхаус 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 226 м²
€ 466,150
Пентхаус в Плая-Фламенка, Ориуэла-Коста
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 110 м² 5 Этаж
€ 230,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Mar azul, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 110 м² 4 Этаж
€ 154,736
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 110…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 149,900
Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями и солярий в Плайя-дель-Кура. Двухуровневый пентхаус с 3…
Пентхаус 2 спальнив Cabo Roig, Испания
Пентхаус 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 227,000
Новостройки роскошных пентхаусов с 2 спальнями в Вильямартин. Роскошные пентхаусы с 2 спальн…
Пентхаусв Altea, Испания
Пентхаус
Altea, Испания
254 м²
€ 595,000
ОписаниеПродажа Пентхауса Люкс с потрясающими видами на море, расположен в лучшей эксклюзивн…
Пентхаус 3 спальнив Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Пентхаус 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат 140 м²
€ 765,000
Продаётся пентхаус в Dehesa de campoamor в районе Las colinas golf. Общая площадь 140.00 м2,…
Пентхаус 3 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат 138 м² 24 Этаж
€ 1,122,000
СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА МОРЕ В PLAYA DE PONIENTE DE BENIDORM !!! Дома с 2, 3 и 4 сп…
Пентхаус 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 72 м²
€ 279,900
Пентхаусы с 2 или 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбани…
Пентхаус 3 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 220 м²
€ 336,000
Уютный пентхаус с видом в Гуардамар дель Сегура. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты. Ест…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 125 м²
€ 830,000
Совершенно новые роскошные апартаменты на берегу моря в Ла Мата. Они состоят из 3 спален и …
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 670,000
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В PUNTA PRIMA. ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В Р…
Пентхаус 3 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 269,000
Жилой разделен на 3 этажа и 32 квартиры. Пентхаусы состоят из 3 спален, 2 ванных комнат и г…
Пентхаус 4 спальнив Гуардамар, Испания
Пентхаус 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 131 м²
€ 630,000
Жилой находится в Гуардамар дель Сегура, всего в 2 минутах ходьбы от пляжа. Это частный жи…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 66 м²
€ 89,900
2-спальный пентхаус с частным солярием в Пунта Прима. Уютная квартира в Ориуэла Коста. Состо…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 81 м²
€ 93,000
Квартира-Пентхаус с 3 спальнями в центре города Торревьеха рядом с аллеей и пляжем. КВАРТИРА…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 119,000
Квартира-пентхаус c 2 спальнями рядом с морем в Punta Prima. КВАРТИРА-ПЕНТХАУС РЯДОМ С МОРЕМ…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 62 м²
€ 74,000
2-спальный пентхаус с великолепным видом в Нуэва Торревьеха. Пентхаус с 2 спальнями с велико…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 269,000
Пентхаус в новостройке в центре Торревьехи. Пентхаус новой постройки с 3 спальнями и 2 ванны…
Пентхаус 4 спальнив Бенидорм, Испания
Пентхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат 214 м²
€ 2,650,000
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенидорме
Пентхаус 2 спальнив Los Balcones, Испания
Пентхаус 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 148,900
Пентхаус с 2 спальнями и видом на море в районе Punta Prima. ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА - ПЕНТХА…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 83,000
Пентхаус с 2 спальнями в Торревьехе рядом с пляжем Playa del Cura. ПЕНТХАУС ОТ БАНКА В ГОРОД…
Пентхаус 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 108 м²
€ 619,000
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 108 m2.Garden: 65 m2, 2 terraces: 82 m2.Orientation - south.New…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

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