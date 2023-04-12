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Realting.com
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Купить недвижимость с видом на горы в Валенсии, Испания
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56 объектов найдено
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Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат
5 ванных комнат
510 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Квартира 3 спальни
Альсира, Испания
5 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
2/4 Этаж
€ 68,000
Продается квартира в Испании, в г. Корбера в 40 мин. езды от Валенсии. В 15 мин. езды Бал…
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат
240 м²
€ 549,000
Великолепное шале на продажу в Айгюэсе, с 2000 м2 и 240 м2 весла. Три спальни с двуспальными…
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат
463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Дом 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
3 ванных комнат
191 м²
€ 325,000
Фантастическая вилла на продажу в районе Лос Жирасолес, просторная гостиная с камином, пять …
Дом 4 спальни
Xixona Jijona, Испания
2 ванных комнат
250 м²
€ 345,000
Продается вилла в Хихоне, Торреманзанас-роуд. Столовая, открытая кухня, кладовая, четыре спа…
Дом 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
155 м²
€ 535,000
Великолепная вилла на продажу в Rebolledo, гостиная-столовая с камином, оборудованная кухня …
Кондо 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
112 м²
2 Этаж
€ 249,000
В привилегированном месте и в окружении тщательно ухоженных садов, мы представляем вам эту с…
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат
1 355 м²
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Квартира 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 121,957
Мы рады предложить вам эту прекрасную возможность, квартиру с 3 спальнями, построенную в соо…
Таунхаус 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 169,000
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 245,000
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
Квартира 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 269,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В БЕНИХОФАРЕ Новостройка в тихом районе Бенихофар. Жилье состоит из 15 домо…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
2/4 Этаж
€ 382,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
1/4 Этаж
€ 400,000
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка Стоимость: от 340.000 € Дата сда…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
160 м²
€ 329,900
Новый комплекс в Финестрате, состоящий всего из 20 роскошных объектов, все с частными бассей…
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 119,000
Уютная квартира с большим количеством солнца в Виньямар 5 в Ла Мата - Торревьеха , очень бли…
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
120 м²
€ 92,500
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
68 м²
€ 120,000
Продается квартира с видом на Салинас в Ла Мата , Торревьеха , недалеко от пляжа и всего в 5…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
107 м²
€ 299,000
Роскошная 3-спальная квартира на продажу в комплексе Marjal Beach в Гуардамаре рядом с пляже…
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 170,000
Представляем современную угловую квартиру в здании Natura в Ла Мата всего в 200 метрах от пл…
Пентхаус 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
180 м²
€ 379,000
Просторный двухуровневый пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами на продажу в Гуардамар…
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
104 м²
€ 289,000
Мечтаете о солнце, море и роскоши? Что ж, эта угловая квартира с 3 спальнями может стать для…
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 214,000
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
Бунгало 2 спальни
Jacarilla, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 220,000
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
Квартира 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
67 м²
€ 209,900
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В LO CRISPIN Роскошные недавно построенные современные апартаменты расположен…
Пентхаус 2 спальни
Rojales, Испания
1 ванных комнат
146 м²
€ 187,000
НОВАЯ КВАРТИРА НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ В СЬЮДАД КЕСАДА Новая квартира на верхнем этаже в Сьюдад Ке…
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