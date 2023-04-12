ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Особняки
Купить особняк с бассейном в Валенсии, Испания
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
6
el Camp de Turia
2
Валенсия
1
Ойя-де-Алькой
3
Comarca de Valencia
1
Новельда
1
la Ribera Baixa
4
Альсира
2
l Horta Oest
3
Рибера-Альта
2
la Vall d Albaida
3
Xixona Jijona
2
Torrent
2
Crevillent
1
Alcoi Alcoy
1
Cullera
2
l Eliana
1
Sueca
1
Показать больше
Показать меньше
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Altea, Испания
5 ванных комнат
950 м²
€ 5,750,000
Предлагаем эксклюзивную виллу с великолепным видом на море, горы, поля для гольфа и залив Ал…
Вилла 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
113 м²
€ 250,958
Отдельный дом в San Pedro del Pinatar - Mar Menor. Роскошные виллы в Сан-Педро-дель-Пинатар.…
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат
150 м²
€ 450,000
Новый комплекс из независимых вилл в Полопе. Вилла расположена на двух этажах:- Первый этаж …
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 591,224
Вилла 3 спальни
Bigastro, Испания
3 ванных комнат
129 м²
€ 273,500
Современная Новая Вилла в Бигастро, 3 спальни - SUN8187 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь…
Вилла 3 спальни
Финестрат, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 178,803
Великолепный проект виллы с возможностью расположения на побережье. Модель характеризуется д…
Вилла 5 спален
Хавея, Испания
3 ванных комнат
297 м²
€ 288,510
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Вилла 5 спален
Дения, Испания
3 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 900,000
Предлагаем прекрасную виллу с превосходным видом на море и горы, находится в хорошем состоян…
Таунхаус 3 спальни
Benahavis, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
255 м²
€ 799,035
Prices from 800,000 euros The completion of construction in March 2021. 9 separate single-fa…
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 512,000
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат
131 м²
€ 229,900
Новостройка в Торревьехе, состоящая из 136 домов, ухоженных до мелочей. Это УНИКАЛЬНЫЙ ж…
Дом 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат
300 м²
€ 1,070,000
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты