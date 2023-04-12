ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Особняки
Купить особняк с видом на горы в Валенсии, Испания
Виналопо-Митха
30
Safor
12
Mutxamel
25
Aspe
7
la Nucia
13
San Fulgencio
20
Oliva
2
Gandia
6
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
6
el Camp de Turia
2
Валенсия
1
Ойя-де-Алькой
3
Comarca de Valencia
1
Новельда
1
la Ribera Baixa
4
Альсира
2
l Horta Oest
3
Рибера-Альта
2
la Vall d Albaida
3
Показать больше
Показать меньше
Особняк
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
6 ванных комнат
€ 2,500,000
Stunning Villa in Nagüeles, extraordinary location, in the heart of Marbella's Golden Mile. …
Вилла 7 спален
Бениса, Испания
6 ванных комнат
540 м²
€ 1,200,000
Вилла расположена в тихом уголке, вдалеке от суеты и активной жизни! Вилла имеет полностью о…
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
1 ванных комнат
41 м²
€ 144,000
В продаже апартамент, который находится в комплексе Flamingo, в зоне Palm Mar. Комплекс расп…
Пентхаус 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 120,808
Квартира-Пентхаус с солярием в Condado de Alhama Golf. Пентхаусы новой постройки с 2 спальня…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
98 м²
1 Этаж
€ 74,000
Вилла 3 спальни
Сан Фульхенсио, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 249,000
Современный дом в Сан-Фульхенсио - OI114554 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 125 …
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 137,453
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
310 м²
Количество этажей 2
€ 1,178,643
Вилла класса люкс - Marbella (Elviria) , Общая площадь 310m2, 664m2, 63m2, 5 Кол-во спален…
Вилла
Benahavis, Испания
332 м²
€ 1,359,973
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 500 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 500 00…
Квартира 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 202,000
Комфортабельные апартаменты в La Zenia, площадь 71 м2 - US6846 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
Дом 2 спальни
San Javier, Испания
2 ванных комнат
83 м²
€ 196,047
Новый комплекс с прекрасными бунгало с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, оформленными в сов…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
1/2 Этаж
€ 259,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты