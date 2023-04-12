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Испания
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Купить недвижимость возле озера в Валенсии, Испания
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21 объект найдено
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Дом 5 спален
Гуардамар, Испания
7 Количество комнат
3 ванных комнат
340 м²
1/2 Этаж
€ 680,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
89 м²
1/2 Этаж
€ 244,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
165 м²
1/3 Этаж
€ 428,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
191 м²
€ 234,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
Вилла 3 спальни
Лос-Монтесинос, Испания
3 ванных комнат
141 м²
€ 429,000
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
Дуплекс 2 спальни
Рохалес, Испания
3 ванных комнат
101 м²
€ 291,590
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
Дуплекс 2 спальни
Рохалес, Испания
3 ванных комнат
111 м²
€ 294,760
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
Дуплекс 3 спальни
Рохалес, Испания
3 ванных комнат
128 м²
€ 382,780
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
326 м²
€ 261,000
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
264 м²
€ 242,000
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
268 м²
€ 246,000
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
206 м²
€ 238,000
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
195 м²
€ 211,000
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
185 м²
€ 231,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
185 м²
€ 231,000
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 336,000
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
Вилла 4 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
143 м²
€ 369,000
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Вилла 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 339,000
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат
144 м²
€ 524,000
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3 ванных комнат
144 м²
€ 524,000
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
1/4 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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