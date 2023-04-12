Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Кондоминиумы

Купить кондоминиум с бассейном в Валенсии, Испания

Gandia
6
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
3
la Plana Alta
5
Валенсия
3
Comarca de Valencia
3
Новельда
4
Альсира
1
Рибера-Альта
1
Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальнив Сан Мигуэль, Испания
Дом 2 спальни
Сан Мигуэль, Испания
2 ванных комнат 92 м²
€ 258,674
Бунгало с 3 спальнями Новая урбанизация бунгало построена в одном из районов с лучшими видам…
Вилла 5 спаленв l Alfas del Pi, Испания
Вилла 5 спален
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 202 м² Количество этажей 1
€ 409,500
Новый дом с привлекательной современной архитектурой в живописном районе города Полоп. Удиви…
Вилла 4 спальнив Xabia Javea, Испания
Вилла 4 спальни
Xabia Javea, Испания
3 ванных комнат 320 м²
€ 1,995,000
Предлагаем дом, расположенный в элитном жилом районе недалеко от порта.Собственность включае…
Вилла 3 спальнив Laguna Green, Испания
Вилла 3 спальни
Laguna Green, Испания
2 ванных комнат 164 м²
€ 359,000
Квартирав Benahavis, Испания
Квартира
Benahavis, Испания
88 м²
€ 271,380
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 299 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 599 0…
Вилла 3 спальнив Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
2 ванных комнат 149 м²
€ 765,000
Продается вилла в Бениссе, Коста Бланка Север Акция, в которой каждая вилла была разработана…
Квартира 3 спальнив Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 209,060
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из 120 квартир в Гран Алакант.~ ~ Жил…
Вилла 5 спаленв Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 5 спален
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
4 ванных комнат 200 м²
€ 349,000
НОВАЯ ВИЛЛА РЯДОМ С ПОЛЯМИ ДЛЯ ГОЛЬФА В ВИЛЛАМАРТИН З…
Вилла 4 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 471,500
Потрясающий дом с обширной террасой и бассейном под открытым небом, спроектирован для настоя…
Вилла 3 спальнив l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2 ванных комнат 165 м²
€ 265,000
Уютная вилла в живописном жилом районе города Ла Нусия. Главный дом состоит из гостиной / ст…
Дом 3 спальнив Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Дом 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 262,304
Дом 5 спаленв Mijas, Испания
Дом 5 спален
Mijas, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 597,247

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти