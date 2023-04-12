Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Кондоминиумы

Купить кондоминиум возле озера в Валенсии, Испания

Валенсия
3
Comarca de Valencia
3
Новельда
4
Альсира
1
Рибера-Альта
1
Кондо В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м²
€ 998,794
The residential complex is located in the very center of Puerto Banus. This residential com…
Квартира 1 спальняв Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
90 м²
€ 318,634
Односпальный апартамент в городке Palm Mar, в комплексе Bahia de Los Menceyes, расположенном…
Дом 6 спаленв Испания, Испания
Дом 6 спален
Испания, Испания
240 м²
€ 547,652
Эта большая вилла расположена в тихом районе Кальпе, в 5 минутах езды от города и пляжа.Вил…
Таунхаус 2 спальнив Альтеа, Испания
Таунхаус 2 спальни
Альтеа, Испания
2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 171,274
Таунхаус находится в хорошем состоянии. На первом этаже находится две спальни и ванная комна…
Вилла 4 спальнив Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни
Кальпе, Испания
4 ванных комнат 350 м²
€ 1,300,000
Предлагаем прекрасную виллу с потрясающими панорамными видами на море и привлекательным мест…
Дуплекс 3 спальнив Рохалес, Испания
Дуплекс 3 спальни
Рохалес, Испания
3 ванных комнат 164 м²
€ 332,000
Дуплекс в Сьюдад Кесада, Испания - ER7098 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 151…
Дом 3 спальнив Коста-Брава, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м²
€ 358,569
Прекрасный дом в урбанизации Serra Brava города Lloret de Mar. Расстояние до цен…
Квартира 2 спальнив Бенитачель, Испания
Квартира 2 спальни
Бенитачель, Испания
1 ванных комнат 82 м²
€ 145,577
Квартира с двумя спальнями Отличная квартира с панорамным видом и бассейном с эффектом бесконечности
Квартира 3 спальнив Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 257,490
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КВАРТИРА АВАНГАРДНОГО ДИЗАЙНА В КАЛЬПЕ~ ~ Квартира с 3 спальнями, большой терра…
Вилла 4 спальнив Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
5 ванных комнат 707 м² Количество этажей 3
€ 2,000,040
Исключительное расположение в привилегированном районе! Недвижимость выполнена по индивидуал…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 59 м² 2 Этаж
€ 81,900
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Centro, располагается на 2 этаже. Общая площадь 5…
Дом 4 спальнив Girones, Испания
Дом 4 спальни
Girones, Испания
400 м² Количество этажей 2
€ 3,435,273
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти