Купить шале с бассейном в Валенсии, Испания

Квартира 2 спальни Бенидорм, Испания 1 ванных комнат 73 м² 4 Этаж

€ 130,000

Квартира с 2 спальнями в эксклюзивном жилом комплексе «Элеганс» всего в 500 м от пляжа.Готов…