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Купить шале с видом на море в Валенсии, Испания

Сан-Мигель-де-Салинас
198
Гуардамар
55
Бах-Виналопо
127
Xabia Javea
245
Дения
160
Teulada
202
Almoradi
178
Santa Pola
76
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5 объектов найдено
Шале 4 спальнив la Nucia, Испания
Шале 4 спальни
la Nucia, Испания
3 ванных комнат 463 м²
€ 650,000
Впечатляющая вилла на продажу в La Nucía, в нескольких минутах от Alfaz del Pí…
Шале 5 спаленв Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
5 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
Шале 3 спальнив Сан-Хавьер, Испания
Шале 3 спальни
Сан-Хавьер, Испания
3 ванных комнат 123 м²
€ 469,000
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
4 ванных комнат 166 м²
€ 685,000
Шале 4 спальнив Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 545,000

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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