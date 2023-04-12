ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Бунгало
Купить бунгало с бассейном в Валенсии, Испания
Pilar de la Horadada
53
Orihuela
43
Бах-Виналопо
38
Santa Pola
33
Сан-Мигель-де-Салинас
22
Rojales
11
Гуардамар
9
Almoradi
8
Алаканти
8
la Vila Joiosa Villajoyosa
7
l Alfas del Pi
5
Эльче
5
Кальпе
4
el Campello
2
Mutxamel
2
Виналопо-Митха
2
Altea
1
Aspe
1
Sant Joan d Alacant
1
Аликанте
1
Показать больше
Показать меньше
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
78 м²
1 Этаж
€ 282,700
НОВАЯ ЗАКРЫТАЯ УРБАНИЗАЦИЯ В ТОРРЕВЬЕХЕ ВСЕГО В 700 М ОТ ПЛЯЖАНовый жилой комплекс из 362 кв…
Квартира 1 спальня
Барселона, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 239,355
Квартиры в комплексе на стадии строительства в районе Сант Марти города Барселона. Ко…
Квартира 4 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
112 м²
€ 270,000
Современные новые квартиры, расположенные в центре города Санта-Пола-Коста-Бланка. Квартир…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
3 ванных комнат
132 м²
€ 647,210
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
Квартира 3 спальни
Bendinat, Испания
6 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
3/7 Этаж
€ 779,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
4 ванных комнат
210 м²
€ 1,375,000
Фантастическая роскошная вилла в современном стиле на поле для гольфа! Готова к проживанию! …
Таунхаус 5 спален
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
253 м²
€ 584,347
Таунхаус рядом с морем в Punta Prima (Orihuela Costa). ТАУНХАУС РЯДОМ С МОРЕМ В ПУНТА ПРИМА …
Таунхаус 2 спальни
Los Alcazares, Испания
2 ванных комнат
74 м²
€ 189,730
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС~ ~ Эти просторные, хорошо спроектированные виллы постро…
Вилла 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат
454 м²
Количество этажей 2
€ 1,550,000
Современная вилла невероятно близко к береговой линии! Удачное расположение комплекса из 7 д…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат
77 м²
3 Этаж
€ 59,000
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Virgen del remedio, располагается на 3 этаже. Общая…
Вилла 6 спален
Xabia Javea, Испания
5 ванных комнат
315 м²
Количество этажей 2
€ 525,000
Если Вас интересует этот объект - пишите Заявку и мы вышлем необходимые данные
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
63 м²
€ 209,861
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С БУНГАЛО В ЛОС БАЛКОНЕС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Новый жилой комплекс с великоле…
Параметры недвижимости в Валенсии, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты