Купить бунгало с бассейном в Валенсии, Испания

Квартира 2 спальни Торревьеха, Испания 2 ванных комнат 78 м² 1 Этаж

€ 282,700

НОВАЯ ЗАКРЫТАЯ УРБАНИЗАЦИЯ В ТОРРЕВЬЕХЕ ВСЕГО В 700 М ОТ ПЛЯЖАНовый жилой комплекс из 362 кв…