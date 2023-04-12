Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Бунгало

Купить бунгало с видом на море в Валенсии, Испания

Pilar de la Horadada
53
Orihuela
43
Бах-Виналопо
38
Santa Pola
33
Сан-Мигель-де-Салинас
22
Rojales
11
Гуардамар
9
Almoradi
8
Показать больше
Бунгало В архив
Очистить
106 объектов найдено
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 2 спальнив Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 131 м²
€ 229,900
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 249,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² 2/2 Этаж
€ 279,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальнив Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² 2/2 Этаж
€ 299,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 215,000
Современное бунгало в закрытой урбанизации в городе Торревьеха всего в 300 метрах от моря.Бу…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Предлагаем вам бунгало в городе Торревьеха в красивом, зеленом жилом комплексе. Расположено …
Бунгало 3 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² 1/1 Этаж
€ 179,900
Предлагаем вам бунгало в городе Торревьеха в районе Ла Мата в красивом, зеленом жилом компле…
Бунгало 3 спальнив Altea, Испания
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат 121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Бунгало 2 спальнив Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 230,900
Предлагаем новое бунгало в современном стиле в закрытом жилом комплексе с бассейном и джакуз…
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² 1/2 Этаж
€ 305,000
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Бунгало площад…
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 2/2 Этаж
€ 289,900
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
Бунгало 3 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 196 м² 2/2 Этаж
€ 299,900
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 269,900
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 148 м² 2/2 Этаж
€ 279,900
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 1/2 Этаж
€ 269,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 279,900
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м² 1/2 Этаж
€ 289,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 299,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 1/2 Этаж
€ 249,900
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
Бунгало 2 спальнив Mil Palmeras, Испания
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 259,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 1/2 Этаж
€ 190,000
Представляем Вам новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пилар-де-ла-Орадада.Бунга…
Бунгало 3 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 2
€ 255,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² Количество этажей 2
€ 234,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/2 Этаж
€ 254,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 244,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальнив Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 229,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти