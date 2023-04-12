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Realting.com
Испания
Валенсия
Бунгало
Купить бунгало с видом на море в Валенсии, Испания
Pilar de la Horadada
53
Orihuela
43
Бах-Виналопо
38
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33
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106 объектов найдено
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Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
131 м²
€ 229,900
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
1/2 Этаж
€ 239,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
131 м²
1/2 Этаж
€ 249,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
2/2 Этаж
€ 279,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Finestrat, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
2/2 Этаж
€ 299,900
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
54 м²
2/2 Этаж
€ 215,000
Современное бунгало в закрытой урбанизации в городе Торревьеха всего в 300 метрах от моря.Бу…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
54 м²
1/2 Этаж
€ 225,000
Предлагаем вам бунгало в городе Торревьеха в красивом, зеленом жилом комплексе. Расположено …
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
76 м²
1/1 Этаж
€ 179,900
Предлагаем вам бунгало в городе Торревьеха в районе Ла Мата в красивом, зеленом жилом компле…
Бунгало 3 спальни
Altea, Испания
2 ванных комнат
121 м²
€ 285,000
ОписаниеПродажа таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
2/2 Этаж
€ 230,900
Предлагаем новое бунгало в современном стиле в закрытом жилом комплексе с бассейном и джакуз…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
1/2 Этаж
€ 305,000
Представляем просторное светлое бунгало на нижнем этаже в Торре-де-ла-Орадада.Бунгало площад…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
2/2 Этаж
€ 289,900
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
Бунгало 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
196 м²
2/2 Этаж
€ 299,900
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
2/2 Этаж
€ 269,900
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
2/2 Этаж
€ 279,900
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
1/2 Этаж
€ 269,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
1/2 Этаж
€ 279,900
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
163 м²
1/2 Этаж
€ 289,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
1/2 Этаж
€ 299,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
104 м²
1/2 Этаж
€ 249,900
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
Бунгало 2 спальни
Mil Palmeras, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
1/2 Этаж
€ 259,900
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
1/2 Этаж
€ 190,000
Представляем Вам новое бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Пилар-де-ла-Орадада.Бунга…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 2
€ 255,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 239,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
2/2 Этаж
€ 249,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
Количество этажей 2
€ 234,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
2/2 Этаж
€ 254,900
В продаже шикарное бунгало на верхнем уровне в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится…
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 244,900
Предлагаем Вам невероятное бунгало с террасой и собственным садом на нижнем уровне.Комплекс …
Бунгало 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 2
€ 229,900
Представляем бунгало в Пилар-де-ла-Орадада, которое находится в жилом комплексе Residencial …
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