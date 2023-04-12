Купить квартиру с бассейном в Валенсии, Испания

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Realting.com
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77 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Santa Pola, Испания
2 ванных комнат
77 м²
€ 269,000
Апартаменты с видом на море в Гран-Алакант, Аликанте, Аренальс-дель-Соль Iconic - это новый …
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
269 м²
€ 583,000
Жилой 21-этажный комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и красивыми видами на Средиз…
Квартира 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
99 м²
€ 1,100,000
Новостройка расположена на участке 30 000 м2, на побережье Коста Бланка, в Плайя-дель-Альби…
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
133 м²
€ 579,000
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
100 м²
€ 425,000
Апартаменты в новострое в центре Аликанте в районе Mercado Central - Plaza de Toros.6-этажн…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
100 м²
€ 365,000
Красивая квартира в лучшем жилом районе на пляже Сан-Хуан. Привилегированная урбанизация с …
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
136 м²
€ 519,000
Этот пентхаус предложит вам невероятную приватность вместе с видом на море и главную аллею.…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
113 м²
€ 495,000
На 7 этаже с видом на Средиземное море, роскошная квартира с 3 спальнями, гостиной, кухней,…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
115 м²
€ 450,000
Отличная просторная квартира с 4 спальнями, 2 ванными комнатами, гостиной-столовой, террасо…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
113 м²
€ 366,500
Новый жилой комплекс из квартир с 2, 3 или 4 спальнями в Аликанте.Он расположен в привилеги…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
88 м²
€ 305,500
Новый жилой комплекс из квартир с 2, 3 или 4 спальнями в Аликанте.Он расположен в привилеги…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
120 м²
€ 386,000
Современные квартиры в 2 километрах от пляжей Сан-Хуан и Мучависта.51 эксклюзивных апартаме…
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
120 м²
€ 380,000
Невероятная квартира с видом на море в Плайя де Сан Хуан в Аликанте.Она состоит из трех спа…
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
164 м²
€ 424,000
Квартира отличного качества в тихой урбанизации в Плайя де Сан Хуан, Аликанте. Рядом со все…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
316 м²
€ 689,000
Красивый пентхаус из 3-х спален, 3-х ванных комнат и 1 туалета, просторной гостиной и отдел…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
120 м²
€ 343,000
Новый комплекс, расположенный в туристическом городке Кальпе, состоит из 3-х комнатных квар…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
139 м²
€ 550,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 4 спальни
Бенидорм, Испания
240 м²
€ 783,000
WebCam in LiveХотите приобрести квартиру в Испании у моря?Новый современный комплекс элитны…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
80 м²
€ 421,855
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
104 м²
€ 433,150
Внушительная стеклянная башня с потрясающим видом на море, расположенная всего в нескольких…
Квартира 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
195 м²
€ 398,000
Жилой комплекс расположен в Бенитачель, между Хавеей и Морайрой. В непосредственной близост…
Квартира 3 спальни
Бенидорм, Испания
156 м²
€ 1,245,000
Новый жилой комплекс,в 200 метрах от пляжа Poniente в Бенидорме.Комплекс состоит из 256 апа…
Квартира 3 спальни
Santa Pola, Испания
98 м²
€ 325,000
Это новый комплекс, который располагается в одной из самых зеленых и живописных мест Коста …
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
150 м²
€ 955,000
Современный и эксклюзивный жилой комплекс расположен на первой линии моря в Бенидорме.Здани…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
74 м²
€ 330,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
122 м²
€ 730,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
90 м²
€ 690,000
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
101 м²
€ 329,000
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
Квартира 2 спальни
Новельда, Испания
88 м²
€ 310,000
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
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