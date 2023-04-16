Купить дом в Upper Emporda, Испания

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17 объектов найдено
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Дом 10 спален
Navata, Испания
6 ванных комнат
1 300 м²
€ 2,400,000
Каталонский дворянский дом с начала 18-го века всегда был частью наследия семьи, историчес…
Дом 3 спальни
l Escala, Испания
4 Количество комнат
245 м²
€ 1,050,000
Современные дома расположенные в привилегированном районе Кала Монтго, Л´Эскала. Они был…
Дом 2 спальни
Roses, Испания
3 Количество комнат
170 м²
€ 1,200,000
Дом 5 спален
Castello d Empuries, Испания
6 Количество комнат
425 м²
€ 1,200,000
с захватывающим видом на море и город. Дом построен в один этаж с подземной зоной для техни…
Дом 3 спальни
Palau-saverdera, Испания
4 Количество комнат
€ 1,380,000
Дом 3 спальни
Castello d Empuries, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2 Этаж
€ 475,000
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 1,650,000
Chic house with its own pier near the sea. House area 500m2, plot 1000m2, pier 30m In the …
Дом 3 спальни
Castello d Empuries, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1 Этаж
€ 1,380,000
Smart home for sale! This is the highest-tech house in our collection. Everything opens, clo…
Дом 7 спален
Castello d Empuries, Испания
8 Количество комнат
8 ванных комнат
3 Этаж
€ 2,400,000
A chic complex of two houses is for sale located on the main channel Empuriabrava ( Girona, …
Дом 5 спален
Castello d Empuries, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
2 Этаж
€ 1,790,000
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
2 Этаж
€ 1,290,000
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
1 Этаж
€ 945,000
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 790,000
Продается вилла на самом широком,а соответственно, самом востребованном канале Segre в Empu…
Дом 5 спален
Castello d Empuries, Испания
6 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 880,000
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
2 Этаж
€ 945,000
Дом
Пералада, Испания
Цена по запросу
Загородный дом с 10 га земли построен в 1612 году. Полностью отреставрирован и превращен в р…
Вилла 5 спален
Roses, Испания
410 м²
€ 495,000
Роскошная вилла расположена в Росасе, Испания. На вилле площадью 410 кв.м 5 спален, 5 ванных…
Параметры недвижимости в Upper Emporda, Испания
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