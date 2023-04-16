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Купить дом в Upper Emporda, Испания

Roses
2
l Escala
1
17 объектов найдено
Дом 10 спаленв Navata, Испания
Дом 10 спален
Navata, Испания
6 ванных комнат 1 300 м²
€ 2,400,000
  Каталонский дворянский дом с начала 18-го века всегда был частью наследия семьи, историчес…
Дом 3 спальнив l Escala, Испания
Дом 3 спальни
l Escala, Испания
4 Количество комнат 245 м²
€ 1,050,000
Современные дома расположенные в привилегированном районе Кала Монтго, Л´Эскала. Они был…
Дом 2 спальнив Roses, Испания
Дом 2 спальни
Roses, Испания
3 Количество комнат 170 м²
€ 1,200,000
Дом 5 спаленв Castello d Empuries, Испания
Дом 5 спален
Castello d Empuries, Испания
6 Количество комнат 425 м²
€ 1,200,000
с захватывающим видом на море и город. Дом построен в один этаж с подземной зоной для техни…
Дом 3 спальнив Palau-saverdera, Испания
Дом 3 спальни
Palau-saverdera, Испания
4 Количество комнат
€ 1,380,000
Дом 3 спальнив Castello d Empuries, Испания
Дом 3 спальни
Castello d Empuries, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2 Этаж
€ 475,000
Дом 4 спальнив Castello d Empuries, Испания
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 1,650,000
Chic house with its own pier near the sea. House area 500m2, plot 1000m2, pier 30m In the …
Дом 3 спальнив Castello d Empuries, Испания
Дом 3 спальни
Castello d Empuries, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 Этаж
€ 1,380,000
Smart home for sale! This is the highest-tech house in our collection. Everything opens, clo…
Дом 7 спаленв Castello d Empuries, Испания
Дом 7 спален
Castello d Empuries, Испания
8 Количество комнат 8 ванных комнат 3 Этаж
€ 2,400,000
A chic complex of two houses is for sale located on the main channel Empuriabrava ( Girona, …
Дом 5 спаленв Castello d Empuries, Испания
Дом 5 спален
Castello d Empuries, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 2 Этаж
€ 1,790,000
Дом 4 спальнив Castello d Empuries, Испания
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 1,290,000
Дом 4 спальнив Castello d Empuries, Испания
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 1 Этаж
€ 945,000
Дом 4 спальнив Castello d Empuries, Испания
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 790,000
Продается вилла на самом широком,а соответственно, самом востребованном канале Segre в  Empu…
Дом 5 спаленв Castello d Empuries, Испания
Дом 5 спален
Castello d Empuries, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 880,000
Дом 4 спальнив Castello d Empuries, Испания
Дом 4 спальни
Castello d Empuries, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 2 Этаж
€ 945,000
Домв Пералада, Испания
Дом
Пералада, Испания
Цена по запросу
Загородный дом с 10 га земли построен в 1612 году. Полностью отреставрирован и превращен в р…
Вилла 5 спаленв Roses, Испания
Вилла 5 спален
Roses, Испания
410 м²
€ 495,000
Роскошная вилла расположена в Росасе, Испания. На вилле площадью 410 кв.м 5 спален, 5 ванных…

Параметры недвижимости в Upper Emporda, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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